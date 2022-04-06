Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд признала, что исключить Россию из Совета Безопасности не выйдет. Об этом дипломат рассказала в интервью MSNBC.

В состав Совета входят 15 государств-членов — пять постоянных и десять непостоянных. Постоянные члены Совбеза ООН — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — имеют «право вето».

Томас-Гринфилд напомнила, что Совбез был создан вследствие создания ООН после Второй мировой войны — идея согласовывалась странами — участниками антигитлеровской коалиции.

«Они [Россия] являются членами Совета Безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — сказала она.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Совбезом ООН, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава.