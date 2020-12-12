Постпарадная нервозность Ирана: чем недовольны в Тегеране?

Наверное, одной из интересных реакций на прошедший в Баку 10 декабря парад стало заявление главы МИД Ирана на речь Эрдогана. Во время выступления президент Турции продекламировал отрывок из стихотворения Бахтияра Вахабзаде, где упоминается разделение Азербайджана рекой Араз.

«Эрдогану не сообщили о том, что сказанное им в Баку относится к насильственному отделению территорий к северу от реки Аракс от Ирана. Неужели он не осознавал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? НИКТО не может говорить о НАШЕМ любимом Азербайджане», — написал он в своём Twitter Зариф.

Стихотворение настолько напугало иранские власти, что посла Турции в Иране даже вызвали на «ковер» в МИД. Однако, этим реакция иранских чиновников не ограничилась. После критики Зарифа, министр связи Ирана Азари Джахроми опубликовал в том же Twitter карту Сефевидов, и тем самым хотел сказать, что Азербайджан и Иран были единым государством. Правда, потом министр удалил эту карту, так как его надоумили, что на данной карте нет, не только Азербайджана, но нет собственно Армении и даже самого Ирана.

Не думаю, что хоть кто-то в Азербайджан был бы против восстановления границ Сефевидского государства – это наиболее справедливые границы исторического проживания азербайджанского народа. Да и с политической точки зрения Сефевидское государство – это далеко не тот Иран, который есть сейчас. Но об этом позже.

Старший научный сотрудник Центра стратегических исследований Ирана, исследовательского подразделения администрации президента Ирана Дьяко Хоссейни, также решил высказать свое мнение в twitter и написал, что «в битве за Нагорный Карабах нам (Ирану) пришлось отказаться от комплиментов и поддержать баланс сил. Мы поддержали. Наказание за нашу ошибку — хвастовство — Алиев участвовал в военном параде против территориальной целостности Ирана. Пора вернуть поезд в нужное русло», — написал он.

Казалось бы, Иран с первых дней поддержал операцию Азербайджана в Карабахе, закрыл границы для поставок вооружения в Армению — о последнем в интервью иностранным СМИ говорил с удовлетворением даже президент Алиев. Но что произошло, чем на самом деле Баку и Анкара могли разгневать Тегеран?

Победный военный парад Азербайджана – это знаковое событие не только для Азербайджана и Турции, но и для всего региона. Причем, в плане символизма, данный парад ознаменовал не только победу Азербайджана над Арменией и освобождение своих территорий, но и легализацию военно-политического присутствия Турции в регионе. То, о чем мечтали в Тегеране, Москве, Вашингтоне, Брюсселе было осуществлено Анкарой за 44 дня, что соответственно не может нравиться остальным геополитическим игрокам.

Однако, никто не говорит, что Москва, Вашингтон и Брюссель обременены армянством, их лобби и историческими отношениями с ними. Причем, и русские и американцы, и европейцы (а именно французы и англичане) не раз бросали или, скажем, «кидали» этих армян после того, как достигали своих целей. Словом, армяне им нужны лишь для присутствия в данном регионе, среди других местных народов они особую поддержку найти не смогли, а потому, армяне, как расходный материал, вполне подходили под данную концепцию.

Поэтому, для России, США и европейских стран усилить свои позиции в регионе через возвращение Азербайджану его территорий путем переговоров, было крайне сложно и в какой-то степени невозможно. Причем, это было невозможно ни в случае пророссийской власти в Ереване, ни прозападной.

Но, для Анкары карты легли совсем иначе. При первой же возможности, как только Турция почувствовала в себе силу и решимость, ее внешнеполитическая активность и демонстративная поддержка, говорящая всем заинтересованным геополитическим центрам, что вмешиваться не стоит, позволили Азербайджану вернуть свои территории и зафиксировать свое военное присутствие в ключевой стране Южного Кавказа.

Поле для маневра и геополитических интересов Ирана в данном регионе сузилось, но не исчезло. Иран, как определенный центр притяжения всегда был, остается и никуда уходить не собирается, это не Франция, которую можно послать заниматься проблемами исламофобии или армянофильством в Марселе. Иран – это региональный игрок, правда, нетакой «тяжеловес», как Анкара и Москва, но не считаться с ним будет сложно, а если санкции снимут и вернутся к СВПД (ядерной сделке), то практически невозможно.

Тем не менее, по итогам карабахской войны, которые зафиксировали геополитическое положение дел в регионе, по сути, усилилась не только Анкара, но и Москва смогла взять свой кусок «пирога», а Ирану вообще ничего не досталось. Поэтому у Ирана сейчас идет переосмысление ситуации, и он как бы пытается проявить себя с какой-либо стороны. Тегеран не был ни на каком уровне приглашен на парад, хотя возможно там ждали данное приглашение.

С другой стороны, сейчас идут переговоры с разными компаниями по восстановлению региона, где уже получили первые заказы турецкие и итальянские фирмы, в то время как иранцы заявляли о своих намерениях также участвовать в этом еще во время войны. Несколькими днями ранее, в ходе визита Байрамова в Тегеран, президент Ирана Хасан Роухани также выразил желание иранских кампаний участвовать в строительстве в данном регионе. Поэтому, сейчас раздраженность и чрезмерная демонстрация недовольства иранцев заключается в том, чтобы в результате не остаться вообще не у дел.