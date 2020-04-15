Посткоронавирусные «разборки» между США и Китаем: кого поддержит Россия

Руководства западных стран обвиняют Китай в ситуации с коронавирусом. Как пишут СМИ, речь именно идет о том, что китайское руководство несвоевременно отреагировало на происходящее в Ухане, а также скрыло реальную ситуацию от ВОЗ и других стран мира. Поэтому, как отмечают различные эксперты, в посткризисное время западные страны будут «разбираться» с Китаем и даже не исключено, что применят какие-то санкции.

О противостоянии США и Китая, а также о том, какую позицию займет Россия в этой ситуации, рассказал в беседе с # доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Он отметил, что по поводу позиции России в «разборках» между США и Китая в посткоронавирусный период уже идет дискуссия внутри российской элиты и экспертного сообщества. Поэтому, скорее всего, официальная Москва будет поначалу действовать в этом вопросе осторожно, не выражая четко определенной поддержки КНР в ее противостоянии с США. Однако, со временем, когда обострение китайско-американских отношений будет возрастать, Россия всё больше открыто будет выражать поддержку официальному Пекину.

«Поэтому я лично выступаю за то, чтобы российское руководство уже сейчас однозначно и решительно выразило свою поддержку Китаю и его руководству. Почему? Потому что Китай, выходя на первые роли в глобальной экономической политике, применяет такие геоэкономические инструменты, как реализация глобальных экономических проектов («Один пояс – один путь»), которые создают условия для эффективного развития не только самого КНР, но и для всех сотрудничающих с ней государств. США, находясь, по крайней мере пока, на первых ролях, в своей глобальной экономической политике применяют разрушительные геоэкономические инструменты в виде санкций, которые наносят вред не только другим странам, но и самим США и его ближайшим союзникам. Поэтому для меня вполне очевидно, что глобального экономического лидера надо менять, и многое здесь зависит от самой России», — отмечает Перенджиев.

По словам доцента, китайская цивилизация развивается не по пятилетним, а столетним, и, возможно даже, тысячелетним планам. Поэтому КНР не будет размениваться на какие-то сиюминутные проблемы, какими бы они страшными и ужасными не казались.

«Например, вся та же ситуация с коронавирусом. Предлагаю сравнить эффективность противодействия пандемии в Китае и США. Справившись без всякой паники у себя с пандемией, КНР оказывает помощь (при этом весьма результативную помощь!) другим странам, включая и европейские государства. В этом и есть признаки и элементы реального становления Китая в качестве геополитического лидера», — заключил Перенджиев.