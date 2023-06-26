Вот и закончилась история мятежа Евгения Пригожина и его «музыкантов». То ли победой Пригожина, то ли победой Путина, то ли отставкой Шойгу, то ли еще чем-то. Однако на сегодня можно констатировать ряд факторов, которые мы понимали, о которых догадывались.

Сразу скажем, что вопрос бунта ЧВК «Вагнер» был вопросом времени, и все аналитики, обозреватели и даже понимающие мало- мальски в политике обыватели понимали – Пригожин и его «Вагнер» что-то выкинут рано или поздно, и из положительного образа героев для российского общества превратятся во что-то неконтролируемое. Насколько неконтролируемое вопрос все еще остается открытым, поскольку произошедшее и его завершение имеет все признаки театральности. С другой стороны, о каком театре может идти речь, если погибло 15 военнослужащих ВС России, сбито 6 вертолетов и один самолет?

Однако есть вещи во всей этой истории, которые уже не отменить, и именно в этом мы попытаемся разобраться. В июле месяце 2016 года попытка переворота была организована в Турции. Хаос, бардак, самолетные удары по парламенту, попытка задержать Эрдогана и все прочее. Но тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смог предотвратить мятеж не с помощью условного Лукашенко, отпустив зачинщика мятежа и мятежников, а обратился за помощью к народу с призывом выйти на улицы и поддержать легитимную, демократическую власть.

В определенном смысле эрдогановская демократия, электоральная поддержка и институты власти смогли защитить конституционный строй. Эрдоган победил, раздавил мятеж, избавил всю бюрократическую систему Турции от гюленистов. В определенном смысле путч сыграл на руку Эрдогану — он вышел победителем из этой схватки, что укрепило его позиции.

В истории путча Евгения Пригожина все несколько иначе. Во-первых, начнем с того, что Владимир Путин в отличие от своего турецкого коллеги не смог обратиться к населению и призвать народ встать на защиту конституции страны. Что говорит о том, что никакой поддержки и народной любви у Путина нет. Это было и так понятно, но теперь это стало понятно и самому простому русскому мужику, который, скорее всего, увидел бесстрашного борца за справедливость в брутальном Евгении Пригожине, нежели во Владимире Путине.

Во-вторых, данная ситуация вскрыла и несколько другую ситуацию – не столь страшен черт, как его малюют, власть в России оказалась картонной, а весь средний офицерский состав, российская общественность оказалась сочувствующей Евгению Пригожину. Одно только то, что Пригожин взял город-миллионник Ростов без всякого сопротивления в течение часа чего стоит. А его сопровождение со стороны народа еще дороже. Таким образом стало понятно, что власть в России – это картонка, а Путин не такой и непобедимый. Это увидели все амбициозные элитные группы в России.

Пригожин уехал, но обещал вернуться

Евгений Пригожин в историю России вошел как новый прецедент. Кстати, не только России, но и мировой истории вооруженных мятежей, тут следует сразу сказать, что эта история не закончена. Да, он уехал в Беларусь, но его влияние в ЧВК «Вагнер», симпатия к нему никуда не делись.

Российско-украинский конфликт тоже никуда не делся. Самое интересное в этой войне еще впереди. Уже на сегодня можно понять, что бунт Пригожина в первую очередь вызван не победами России на фронте, а поражениями. Сам бунт – это фактор поражения в украинской войне и с этим ничего уже не поделать. Смена Шойгу и Герасимова, о которой писали многие телеграмм каналы со ссылкой на источники, не изменит кардинально обстановку.

Проблема не в том, что Шойгу и Герасимов неумело ведут боевые действия и неправильно планируют, проблема в целом в российской армии, которая так и не прошла модернизацию, не ввела новую концепцию боевых действий в соответствии с современными типами вооружений и боевых действий. Сегодня российская армия сражается по концепции 1939 года с незначительными изменениями, в то время как военная наука и искусство ведения войны в значительной мере изменилась.

В этом плане ЧВК «Вагнер», который имеет опыт боевых действий от Сирии до Африки и Венесуэлы, более эффективная структура, чем Минобороны и ГШ России. Поэтому даже если и Шойгу, и Герасимова снимут – это не решит фундаментальные проблемы. Знают и понимают ли это все руководящие слои России? Вероятно, знают, но с Шойгу как с сильной внутрэлитной фигурой нужно было заканчивать, вот и пытались таким образом, но это вовсе не означает, что внутриэлитные разборки в России на этом прекратятся, скорее, это только начало более продолжительных серий.