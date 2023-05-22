Истребители-бомбардировщики F-16 после поставки Киеву Западом будут базироваться в Украине. Это утверждал в понедельник на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, отвечая на вопросы ТАСС, министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Мы говорим об украинских средствах. Не о средствах НАТО. <…> Если они станут частью украинских ВВС, исхожу из того, что они будут находиться на Украине», — заявил он в ответ на просьбу пояснить, рассматривается ли Западом вариант базирования этих самолетов на территории одной из стран — членов Североатлантического альянса и как в таком случае американская сторона сможет говорить, что прямой конфронтации с Россией нет.

Кендалл также заверил, что коллективный Запад пока не определил, где именно будет проходить подготовка украинских пилотов для применения самолетов F-16. Когда у него поинтересовались, идет ли речь об обучении на территории США или Европы, министр ответил: «На данном этапе решение на этот счет не принято».