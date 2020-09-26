Посольство Украины возмутилось материалом «Би-би-си» о крушении Ан-26

Посольство Украины в Великобритании возмутил материал «Би-би-си» о крушении Ан-26 под Харьковом. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте дипмиссии.

«Не можем поверить своим глазам. Хочется думать, что это просто ошибка, которую вскоре исправят», — говорится в комментарии публикации. Причиной возмущения дипломатов стала карта, которой журналисты проиллюстрировали материал. На ней Крым не был обозначен украинской территорией.

«Би-би-си», в свою очередь, опубликовала на сайте обновленную статью с извинением за «некорректную» карту в предыдущей версии.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту были 27 человек, подтверждена гибель 26 из них.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией (lenta.ru)