Посольство США в Москве опубликовало видеообращение к «народу России», в котором выразило поддержку всем гражданам страны, кто стремится, как сказано в обращении, «создать более мирное будущее». Видеоролик представляет из себя нарезку кадров исторических событий, таких как Вторая мировая война, космическая гонка или встречи на высшем уровне, которая сопровождается русскими субтитрами.

«Наши страны сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир, вашу литературу преподают в наших школах, ваши произведения (музыкальные) исполняются в наших самых престижных культурных заведениях, на протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно», — говорится в обращении. На словах «происходящее вас не достойно» показаны кадры войны в Украине, а на словах о солидарности — акции протеста россиян против войны.

В июне мэрия Москвы сменила название улицы, на которой находится посольство США, с Большого Девятинского переулка на «площадь Донецкой Народной Республики». После этого американская дипмиссия удалила как таковой адрес с главной страницы своего сайта. Вместо названия улицы там теперь указаны координаты: 55,75566° N, 37,58028° E. (svoboda.org)