Посольство РФ опровергло слухи о гибели российских пограничников в Армении

Посольство РФ в Ереване опровергло в воскресенье слухи о гибели российских пограничников якобы в результате ударов азербайджанских ВС.

«В связи с обращениями представителей средств массовой информации с просьбой прокомментировать появившиеся сразу в нескольких источниках «сведения» о гибели двух российских пограничников сообщаем. Это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам», — говорится в заявлении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook. (РИА Новости)