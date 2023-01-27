Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы выразил соболезнования в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Дипломат поделился соответствующей публикацией в Twitter.

«Осуждаем коварное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Выражаем соболезнования близким погибшего и азербайджанскому народу. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал посол.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки «Калашников». Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Сообщается, что совершивший нападение на посольство Азербайджана задержан.

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