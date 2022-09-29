США подталкивают Россию к «столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку. Запугивают собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России. Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством», – сказал Антонов (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, после заявления президента РФ Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия «никаких изменений» в условиях его применения не произошло. «Некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления», – добавил Антонов.

После крупнейшего поражения российских войск под Харьковом в сентябре Путин решил аннексировать Херсонскую, Запорожскую, Луганскую и Донецкую области Украины и, объявив их «российскими», угрожать Киеву применением ядерного оружия, чтобы остановить наступление украинских войск. Фактически Антонов подтвердил это, а ранее до него о том же самом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил о «праве» России на ядерный удар по Украине.

Спецслужбы США и их союзников начали пристально следить за ядерным арсеналом России после угроз Путина. По данным Politico, американские разведчики беспокоятся, что Россия применит тактическое ядерное оружие, которое сложнее отследить, чем стратегическое.

В отличие от межконтинентальных баллистических ракет, которые требуют приведения в состояние боевой готовности целых подразделений, тактические боеголовки могут быть запущены с обычных систем запуска ракет. «Мы внимательно следим за этим», – отметил представитель правительства США, работающий с разведданными о ядерных силах России. Для этого используются все средства в воздухе, космосе и киберпространстве.

Вашингтон предупредил Москву о «катастрофических» последствиях применения ядерного оружия в Украине. Но публично США не раскрывают, каким будет ответ на пересечение красной линии со стороны Путина, который проигрывает затеянную им войну. (moscowtimes.ru)