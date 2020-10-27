Посол Пакистана: «Азербайджан освобождает свои земли»

«Мы внимательно следим за тем, как отважная армия Азербайджана освобождает свои земли от оккупации».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.

«Они сражаются не на чужой земле, а на своей земле и пытаются освободить свои земли, которые уже давно находятся под оккупацией. Мы считаем это юридической, легитимной борьбой. Это нашло отражение и в международном праве. Защищать свою территорию, Родину – это ваше право. Поэтому мы поддерживаем Азербайджан, его юридическое право в этом вопросе», — подчеркнул посол.