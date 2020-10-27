Посол Пакистана: «Азербайджан освобождает свои земли»

«Мы внимательно следим за тем, как отважная армия Азербайджана освобождает свои земли от оккупации».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.

«Они сражаются не на чужой земле, а на своей земле и пытаются освободить свои земли, которые уже давно находятся под оккупацией. Мы считаем это юридической, легитимной борьбой. Это нашло отражение и в международном праве. Защищать свою территорию, Родину – это ваше право. Поэтому мы поддерживаем Азербайджан, его юридическое право в этом вопросе», — подчеркнул посол.

| 2020-10-27T13:15:23+04:00 27 октября 2020, 13:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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