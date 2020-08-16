Посол Беларуси в Словакии поддержал протестующих в своей стране

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня рассказал, как распределились голоса на участке для голосования, расположенном в посольстве. Дипломат заявил, что за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую свой голос отдали 86% избирателей на участке.

Он также заявил, что он будет отстаивать свою гражданскую позицию.

— Я считаю что путь сохранения мирной Беларуси лежит через признание мнения людей. Пока я посол (хотя власть может меня заменить), но я посол, который имеет свою гражданскую позицию и будет её отстаивать, — сказал Лещеня. (kp.ru)