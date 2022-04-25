«Я понимаю, что слова президента Владимира Зеленского о реакции Азербайджана на российскую военную агрессию против Украины можно истолковывать по-разному. В зависимости от того, на какой части его выступления сделать акцент. И вероятно российская пропаганда будет делать акцент как раз на слова о том, что Украина ожидает от Азербайджана большего и за счет этого попытается вбить клин в украино-азербайджанскую дружбу. Но мне кажется, что главное выступление Зеленского было не это заявление, а то, что он подчеркнул». Об этом # заявил украинский политолог Николай Замикуля, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на последней пресс-конференции о занимаемой Азербайджаном позиции в российско-украинском конфликте.

По его словам, в Киеве понимают и принимают актуальную позицию Баку. «Зеленский прямо сказал, что Азербайджан одна из немногих стран, в отношение которой есть четкое понимание нейтралитета. Соответственно нет никаких завышенных ожиданий, которые справедливости ради имеются в отношении некоторых наших западных партнеров. Если говорить о поддержке Украины со стороны Азербайджана, то мы понимаем специфическое положение и национальные интересы Баку, а также объективно ограниченные возможности по оказанию поддержки Киеву. Сама официальная позиция Азербайджана для экспертов, которые занимаются Южным Кавказом, не стала сюрпризом. Изначально было известно, что Баку не пойдет на демонстративную конфронтацию и разрыв всех отношений с Россией, исходя из собственных национальных интересов», — отметил эксперт.

По мнению Замикули, именно этим фактором можно объяснить отсутствие представителя Азербайджана во время голосования на Генассамблеи ООН по вопросам, касающимся российско-украинского конфликта. «Однако в тоже время в непубличной сфере мы четко видим, что Азербайджан оказывает нам необходимую поддержку и действует как раз в соответствии с характером партнёрских стратегических отношений. Я имею в виду отправку гуманитарной помощи и заявления о поставках топлива. Это очень важный ресурс как для украинской армии, так и экономики, особенно в условиях нанесения российской армией целенаправленных ударов по энергетическим объектам. Мы видим и ценим поддержку со стороны азербайджанского общества, которое адекватно оценивает события на территории Украины и осуждает российскую агрессию. Мы благодарны Азербайджану за эту поддержку», — подчеркнул он.

«Что касается слов Зеленского об ожидании большего от Азербайджана, то, на мой взгляд, со стороны президента Украины имело место пожелание. И ни в коем случае нельзя это трактовать как какую-то претензию. Конечно, нам всем в Украине хотелось бы, чтобы все наши партнеры занимали жесткую позицию по отношению к России. Но еще раз подчеркну, что мы понимаем объективные рамки, в которых выстраивается внешняя политика Азербайджана, и ни в коем случае не ждем, что Баку будет действовать в ущерб своим интересам», — заявил Замикуля.

Напомним, что Зеленский заявил, что его азербайджанский коллега всегда поддерживал Украину.

«Была гуманитарная помощь, медицинская помощь. Думаю, что Азербайджану сегодня сложно оказывать помощь Украине вооружением. Это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах.

Азербайджан — одна из очень немногих стран, чье положение, чей нейтралитет мы понимаем, ибо там опять может разгореться война. Но все равно, ждем, ждем большего», — сказал Зеленский.