Визит делегации американских чиновников в Турцию, которая стала одной из немногих стран, увеличивших торговлю с Россией после начала войны и введения западных санкций, похоже, не прошел даром.

После взрывного роста в мае и июне российско-турецкий товарооборот начал сокращаться в июле, причем в минус ушли как поставки товаров в Россию, так экспорт из нее, следует из данных таможни Турции, которые приводит РБК.

Экспорт из Турции в Россию, подскочивший в июне до исторического максимума в 790 млн долларов, снизился до 731 млн.

Объем закупок Турцией российских товаров , главным образом нефти и газа, снизился с 5,1 до 4,4 млрд долларов.

Суммарно за месяц двусторонняя торговля сжалась почти на 800 млн долларов, хотя ее объемы и остались существенно выше уровней лета-2022 (более чем на 70% по экспорту и импорту).

Поставить на паузу «бум» торговли с Россией турецкие власти и компании решили после того, как в июне в Анкаре побывала делегация из США. Дипломаты и чиновники Белого дома предупредили турецких коллег: за попытку спрятать «грязные» российские деньги или пренебрежение санкционным режимом последуют «вторичные санкции».

По данным Financial Times, западные страны начали рассматривать возможность ответных мер против Турции, опасаясь сближения Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые в августе провели 40-часовые переговоры в Сочи и договорились нарастить взаимную торговлю до 100 млрд долларов в год.

По словам источников FT, Турции может грозить уход западных компаний, а западные банки могут отказаться финансировать сделки с турецкими контрагентами, что ударит по хрупкой турецкой экономике, которая испытывает острый дефицит твердой валюты, переживает инфляцию под 80% и нагружена внешним долгом на 451 млрд долларов.

В августе замминистра финансов США Уолли Адеймо, курирующий выполнение санкций, провел переговоры с турецким коллегой Юнус Элиташем. Элиташ, согласно сообщению Минфина Турции, заверил Адеймо, что Анкара не допустит нарушения санкций, несмотря на глубокие экономические и политические связи с Россией.