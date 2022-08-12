Президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности после того, как во вторник серия взрывов прогремела на главном аэродроме российской авиации в Крыму.

На совещание к Путину были вызваны постоянные члены Совбеза — 12 высших чиновников, среди которых руководители всех силовых структур (Минобороны, МВД, ФСБ, Служба внешней разведки), главы обеих палат парламента, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев и секретарь Николай Патрушев.

«У нас с вами сегодня в повестке дня вопросы обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении», — заявил Путин, открывая заседание.

Он добавил, что докладчиком на заседании выступит министр обороны Сергей Шойгу.

Герою России и трижды кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Шойгу предстоит отчитаться перед аналогом советского политбюро после того, как российская военная авиация понесла, вероятно, крупнейшие разовые потери самолетов со Второй мировой войны.

В результате взрывов на аэродроме Саки, которые российские власти списали на нарушение мер противопожарной безопасности, согласно спутниковым снимкам, было уничтожено не менее 8 самолетов, среди которых три дефицитных Су-30. И хотя взлетно-посадочная полоса аэродрома осталась работоспособной, потери самолетов приведут к «существенной деградации» возможностей российского Черноморского флота, который поддерживался авиацией как раз с базы в Новофедоровке, пишет в пятницу британская разведка.

Под угрозой также южная группировка российской армии, удерживающая оккупированный Херсон. Теперь обороняться будет сложнее, придется использовать аэродром Севастополя, а это увеличивает траекторию полета и подлетное время, говорит военный эксперт Павел Лузин. На восполнение потерь самолетов российскому ВПК может потребоваться год, оценивает он: «Сейчас в России всего около 120 СУ-30 и всего несколько СУ-20. ИЛ-20 тоже всего несколько штук, и сейчас у нас нет возможности произвести их еще».

Удары по Крыму болезненны для Путина в моральном плане, отмечает политолог Федор Крашенинников: «Крым позиционировался как надежный и далекий тыл, как хорошо охраняемая и недостижимая для украинцев часть России».

Теперь же стало ясно, что это прифронтовая зона, и совершенно не важно, удары это ракет или диверсии, продолжает эксперт: «Принципиальна сама уязвимость. И еще неизвестно, что выглядит более зловещим: то, что ПВО не может перехватить ракеты, или то, что не могут выловить диверсантов». (moscowtimes.ru)