Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон изолировалась после контакта с человеком, у которого был коронавирус. Об этом сообщает издание Daily Mail.

До этого Кейт Миддлтон стала почетной гостьей Уимблдонского турнира. В скором времени выяснилось, что у одного из людей, с которыми она контактировала, подтвердился COVID-19.

Для того чтобы исключить риски, герцогиня Кембриджская начала соблюдать карантин, который продлится не менее 10 дней. Из-за этого она не смогла попасть на мероприятие в Букингемском дворце. Ожидалось, что Кейт присоединится к принцу Уильяму на праздновании 73-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании 5 июля.

Карантин ей придется соблюдать, несмотря на отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Герцогиню Кембриджскую в последний раз видели на публике, когда ее отвозили домой через западный Лондон в Кенсингтонский дворец в пятницу, 2 июля. (gazeta.ru)