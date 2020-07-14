После 20 июля ГЭЦ может провести очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана после 20 июля планирует провести очередные выпускные (приемные) экзамены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

В ГЭЦ сообщили, что в течение месяца в экзаменах приняли участие более 142 тысяч учащихся (абитуриентов). Результаты всех 86 385 лиц, принявших участие в экзаменах в первые две недели, объявлены. Также объявлены результаты экзаменов, проведенных 24-25 июня и 2-3 июля (29 426 человек). Результаты учащихся 11-х классов, сдавших экзамены в эти сроки, и лиц, принявших участие в экзамене 10 июля, будут размещены на сайте ГЭЦ согласно объявленному графику.

На сегодняшнем заседании Совета директоров ГЭЦ обсужден План мероприятий, который представлен Оперативному штабу при Кабмине. В случаи одобрения со стороны Штаба, в последующие две недели после 20 июля (дважды в неделю) в районах и городах с ужесточенным режимом планируется проведение выпускных (приемных) экзаменов.

В этих экзаменах не будут участвовать девятиклассники, подавшие заявления в колледжи и военные лицеи. Для них выпускной экзамен будет проведен в сентябре, как и для выпускников 11-х классов, не подавших заявления в вузы (колледжи) и не принявших участие в выпускных экзаменах.

Информация о точных датах экзаменов, которые будут проведены в июле в городах и районах, будет размещена на сайте ГЭЦ за неделю до экзамена.

В последующие недели, если санитарно-эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, и при одобрении Оперативного штаба, планируется провести второй тур приемных экзаменов в вузы

В этих экзаменах планируется участие 73 тысяч абитуриентов.