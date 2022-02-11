Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в МИД страны из-за заявлений, которые он сделал 9 февраля в ходе пресс-конференции по случаю Дня дипломатического работника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Румынии.

В министерстве указали, что на этой встрече государственный секретарь Румынии по стратегическим делам Юлиан Фота подтвердил российскому дипломату «постоянно и ясно повторяемую Румынией, США и НАТО позицию <…>: комплекс ПРО в Девеселу носит чисто оборонительный характер, не направлен против РФ, предназначен исключительно для [отражения] потенциальных атак баллистическими ракетами извне евроатлантического пространства», и нет какого-либо «намерения или возможности размещения в рамках этого комплекса ракет наступательного типа».

«В связи с деятельностью румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, в связи с которой посол РФ в Румынии сказал в среду, вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня, государственный секретарь напомнил, что следующая (шестая) сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятом на пятой сессии в ноябре 2019 года», — говорится в сообщении.

Фота также указал на готовность МИД, который обеспечивает секретариат румынской части комиссии, и в дальнейшем поддерживать деятельность комиссии.

Кроме того, он отметил, что подобные публичные выступления, направленные на появление ошибочных мнений у общественности, «не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами», и не ведут к конструктивным и предсказуемым отношениям, «с уважением законных интересов обеих сторон».