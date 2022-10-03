Посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики из-за решения о присоединении к России «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей.

Как передает ТАСС, об этом в эфире телеканала TVN24 сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Он также добавил, что в ходе встречи польская сторона выразит послу протест в связи с присоединением этих регионов к России и заявит о непризнании такого решения.

Касаясь отношений с РФ, Пшидач сказал: «Отношения с Россией сегодня, по сути, заморожены, нет никаких дипломатических контактов, за исключением встреч, когда я или министр вызываем посла Андреева. Сегодня такая встреча состоится. В 11:00 посол Сергей Андреев будет в МИД в связи действиями России на прошлой неделе».