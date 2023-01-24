МИД Турции решительно осудил антиисламскую провокацию в Гааге, где 22 января ультраправый радикал публично порвал страницы священной для мусульман книги — Корана.

Как сообщает Агентство Анадолу, в ведомстве привлекли внимание к тому факту, что подлое преступление на почве религиозной неприязни произошло в Нидерландах вскоре после схожего преступления, имевшего место в Швеции.

«Все это открыто доказывает, что проявления исламофобии, ксенофобии и сепаратизма в современной Европе не имеют границ. Нападки на мусульман направлены не только против Ислама, но и против прав и свобод всего человечества, нацелены на толерантность и нравственности ценности каждого человека. Подобные действия наносят удар по культуре мирного сосуществования», — подчеркивается в заявлении.

В ведомстве сообщили, что посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, где до его сведения был доведен решительный протест и осуждение. Анкара потребовала предотвращения любых подобных провокаций в Нидерландах.

«Ожидаем от властей Нидерландов привлечения к ответственности лица, причастного к провокации, и конкретных шагов по предотвращению подобного рода преступлений в будущем», — отмечается в заявлении.