Посол Ирана в Берлине будет вызван в германский МИД.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Я распорядилась в очередной раз вызвать посла Ирана в МИД», — сказала она. По ее словам, политика иранских властей «не останется без последствий».

Как 7 января сообщило агентство ISNA, в Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, признанных виновными в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения «Басидж».

Европейский союз уже выступил с осуждением действий иранского руководства.