Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва, информировали ТАСС в оперативных службах.

«Сегодня около 10 ТЦ были «заминированы», посетителей большинства эвакуировали. Ведется проверка зданий», — сказал собеседник агентства.

Несколько центров уже проверили, информация не подтвердилась и они вернулись к работе.

С ноября 2019 года в России поступают сообщения о «минированиях» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. После проверок все они оказывались ложными.