Португалия сегодня, 20 июня, объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут гаубицы и бронемашины M113.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Португалии.

«Португалия продолжает поддерживать Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страна передаст Украине 14 бронемашин M113 и комплект 105-мм гаубиц.

«Этот новый пакет военной техники присоединяется к 180 тонн боеприпасов и 5 закрытых машин медицинской поддержки, предоставленных в течение нескольких недель», — добавили в Министерстве.