Пятый президент Украины, народный депутат и лидер политической партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в госизмене и содействии терроризму, вернется в Украину 17 января.

«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», — цитирует Порошенко пресс-служба «Евросолидарности» в четверг.

20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Письменное уведомление не смогли вручить Порошенко лично, оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. (interfax.ru)