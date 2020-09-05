Порошенко сравнил введенные РФ против него санкции со «знаком качества»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал введенные Россией против него санкции «государственной наградой».

«Считаю, это как государственная награда. <…> Это как знак качества», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, российское правительство включили бывшего президента Украины в перечень лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В данный список вошли более 40 человек.

Ранее стало известно, что Республика Беларусь утвердила асимметричный список санкций в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в ответ на принятые прибалтийскими странами ограничительные меры против Минска (aif.ru)