Порошенко решили не сажать

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отложил рассмотрение ходатайства Государственного бюро расследований Украины об избрании меры пресечения пятому президенту, народному депутату от «Европейской солидарности» Петру Порошенко до 1 июля, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
В ходе заседания представители Госбюро расследований заявили, что изменили ходатайство: теперь ГБР просит суд отпустить Порошенко под личное обязательство, а не заключать под стражу.
Сторона защиты выступала против изменения запрашиваемой меры пресечения. Как заявил Порошенко, бюро хочет, чтобы он сдал заграничный паспорт и отказался от поездок за границу, где, по словам пятого президента, он занимается мобилизацией мирового сообщества на борьбу с российской агрессией.
Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от «Европейской солидарности». По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.
Сегодняшнее ходатайство рассматривалось в рамках уголовного производства о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.
Как выяснила «Украинская правда», после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.