Порошенко подхватил коронавирус

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Интерфакс, он написал в фейсбуке.

«Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная… Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя», — написал Порошенко.

По состоянию на утро 29 сентября на Украине зафиксирован суточный прирост в 3 627 случаев заболевания коронавирусом, 69 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

26 сентября был зафиксирован антирекорд — 3 833 случая заболевания.