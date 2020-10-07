Популярные азербайджанцы выступили против армянских провокаций

Провокации армянских пользователей соцсетей не знают границ, но, невзирая на это, мировая общественность все больше объединяется в своей поддержке Азербайджану, выступая против армянской агрессии и призывая к восстановлению справедливости в отношении нашей страны.

Как сообщает #, накануне к соотечественникам обратилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, которая опубликовала на странице в Facebook обращение:

«В то время, как наша доблестная армия проводит успешную контрнаступательную операцию по освобождению исконно азербайджанских земель от армянской оккупации, враг не перестает проявлять свое коварство. На протяжении всей недели, в течение которой продолжаются ожесточенные бои, Армения без зазрения совести тиражирует фейки. Особая роль в этой массированной атаке отведена армянской диаспоре, активно дезинформирующей международное сообщество. Сегодня все мы являемся свидетелями воистину исторических событий! Однако мы не можем позволить себе просто наблюдать за происходящим. Долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы приблизить час Великой Победы. А значит, все мы — солдаты, которые обязаны приложить максимум усилий для развенчания армянской лжи. Я призываю каждого из вас разоблачать фейки армянской пропаганды и доводить правду об армянской агрессии до международного сообщества на всех доступных платформах! Каждый, кто считает Азербайджан своей Родиной, должен возвысить свой голос и опровергнуть армянскую ложь! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ и нашу Родину!», — написала Мехрибан Алиева.

Поддерживая этот призыв, народный артист Азербайджана EMIN представил короткометражный документальный фильм.

9-минутный хронометраж вместил в себя краткий, но емкий экскурс в историю возникновения конфликта, захват армянами азербайджанской территории и вопиющие преступления в отношении мирных азербайджанцев в Нагорном Карабахе, нарушающие все нормы международного права. Особый акцент в видео сделан на резню в Ходжалы, где армянские бандформирования учинили кровавое бесчинство и с невиданной жестокостью резали азербайджанских стариков, женщин, детей. Геноцид в Ходжалы вошел в мировую историю как одно из самых страшных преступлений современности:

«Почти 30 лет Азербайджан оплакивал своих погибших и терпеливо ждал, каждый раз напоминая мировому сообществу о том беззаконии, которые сотворили армянские вооруженные формирования на азербайджанских землях. Однако ни усилия Совета Безопасности ООН, ни Минской группы ОБСЕ не принесли плодов. Все эти годы Азербайджан терпел провокации со стороны Армении: постоянные обстрелы мирных территорий, информационную войну и попытки армянской стороны убедить мировое сообщество в том, что все что происходит – это совершенно нормальный процесс. И наглая фраза Никола Пашиняна «Нагорный Карабах — это Армения и точка» стала своеобразной точкой невозврата, после которой Азербайджан имеет полное право, спустя 30 лет поставить в этой истории восклицательный знак!», — финальные слова, звучащие в фильмы сопровождаются кадрами блистательного выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Анонсируя сюжет, EMIN написал в Instagram:

«Уважаемые подписчики! Сейчас в СМИ и социальных сетях ходит много разной информации и спекуляций по теме армяно-азербайджанского конфликта. В этом видео хотелось бы с вами поделиться фактами и историей этого конфликта, а также информацией, как дела обстоят сегодня».

Самый популярный азербайджанец в Instagram, российский блогер Гусейн Гасанов написал на своей странице, что гордится своей национальностью, и также выступил за справедливость в отношении Азербайджана:

«Банда, у меня огромная аудитория и я не согласен делить ее на нации или народности, для меня все люди — люди! Прошу вас быть терпимыми к моим словам и подойти с пониманием, я не формирую вражеский дзот для Армении, я представляю свою нацию, ведь я — азербайджанец и очень горжусь этим.

Сейчас в СМИ и медиа огромное количество провокаций, жаждущих войны и ждущих крови… Я не хочу, чтобы дети росли с местью, чтобы женщины наших народов проливали слезы над могилами своих родных, чтобы матери теряли детей, у нас уже был опыт войны — это не есть хорошо! ⠀

Хочу, чтобы вы понимали, что Азербайджан за справедливость, и сейчас он возвращает свои оккупированные территории», — написал Гусейнов и использовал самый популярный хештег в соцсетях на тему армянской оккупации – Karabakh is Azerbaijan.

Публикацию Гусейна Гасанова на данный момент «лайкнули» более 3 миллионов человек.