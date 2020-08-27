Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майк Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.

Об этом сообщает ТАСС.

«На прошлой неделе США инициировали 30-дневный процесс по восстановлению практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет Безопасности не смог выполнить свою миссию по поддержанию международного мира и безопасности. Эти санкции будут возобновлены в полночь по Гринвичу 20 сентября», — написал шеф американской дипломатии в Twitter.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что США наложат вето на любую резолюцию, направленную против их предложения о возобновлении антииранских ограничений. «Если кто-либо из членов СБ ООН внесет резолюцию о сохранении режима ослабления санкций, то США выступят против этого. Если не будет внесена резолюция, то 20 сентября санкции в отношении Ирана все равно возобновятся. Вот так работает резолюция СБ ООН 2231», — пояснил госсекретарь, прикрепив к сообщению выдержку из данного документа в подтверждение своих слов.