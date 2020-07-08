Помпео заявил о перехвате груза иранского оружия для хуситов

США перехватили очередной груз иранского оружия, предназначавшегося для йеменских повстанцев-хуситов.

Как передает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы помешали еще одному грузу оружия, направлявшемуся к хуситам: 28 июня США и силы партнеров задержали возле побережья Йемена судно с грузом, включавшим 200 гранатометов, более 1700 автоматов Калашникова, 21 ракету поверхность-воздух, несколько противотанковых ракет и другое продвинутое оружие и ракеты», — заявил Помпео на пресс-конференции.

«СБ ООН должен продлить эмбарго против Ирана, чтобы предотвратить дальнейший конфликт в регионе. Ни один серьезный человек не может верить, что Иран будет использовать получаемое им оружие для мирных целей», — добавил Помпео.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.