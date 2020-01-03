Помпео заявил, что США продолжат защищать свои интересы в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США продолжат защищать свои интересы в Ираке и суверенитет этой страны от действий Ирана.

Комментируя заявления иракских официальных лиц Помпео отметил, что за последние дни он неоднократно общался с аль-Махди, а прошлой ночью разговаривал с иракским коллегой.
«Я беседовал с главой переходного правительства аль-Махди несколько раз за последние дни, президент (Дональд Трамп — ред.) также общался с ним, также прошлой ночью я общался с главой МИД Ирака», — сказал Помпео в эфире CNN.
«Я видел их последние заявления. Но в частном порядке они, как и многие иракцы, стремятся к тому, чтобы иранцы ушли, чтобы иранские военные не влияли на ситуацию в стране. США находятся там, чтобы защищать народ Ирака… Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом, продолжим защищать суверенитет Ирака и будем защищать американские интересы в этой стране», — подчеркнул госсекретарь США.(РИА Новости)
| 2020-01-03T18:09:48+00:00 3 января 2020, 22:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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