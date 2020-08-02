Помпео заявил, что США не видят веских причин для переноса на год выборов в Гонконге

Существенные основания для переноса на год парламентских выборов в Гонконге отсутствуют, и голосование, вероятно, может вообще не состояться. Такое мнение выразил в субботу в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео.

«Нет веских причин для столь длительной задержки. Поэтому вполне вероятно, что Гонконг больше никогда не сможет голосовать — ни за что-либо, ни за кого-либо», — утверждал он.

Вслед за Белым домом глава американского внешнеполитического ведомства осудил решение гонконгского правительства отложить на год выборы в Законодательный совет, которые планировалось провести 6 сентября. «Мы призываем власти Гонконга пересмотреть свое решение. Выборы должны быть проведены как можно ближе к 6 сентября и таким образом, чтобы отражать волю и стремление народа Гонконга», — говорится в заявлении госсекретаря, который в очередной раз подверг критике Пекин в связи с ситуацией в специальном административном районе КНР. «Если этого не произойдет, то, к сожалению, Гонконг продолжит свой путь к превращению в еще один коммунистический город в Китае», — считает Помпео.

Как ранее объявила глава исполнительной власти этого специального административного района Кэрри Лам, выборы в Законодательный совет Гонконга, намеченные на 6 сентября, будут отложены на один год из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Заявление о переносе волеизъявления прозвучало по окончании процесса регистрации кандидатов, который длился с 18 по 31 июля. Законодательный совет Гонконга — 70-местный однопалатный парламент. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают отраслевые сообщества по профессиональному признаку.