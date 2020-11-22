Помпео встретился в Катаре с талибами

Госсекретарь Майк Помпео встретился в субботу с участниками переговоров между официальным правительством Афганистана и руководством «Талибана». Переговоры прошли в столице Катара, Дохе, сообщает Голос Америки.

Незадолго до визита Помпео в Доху, произошел ракетный обстрел густонаселенных районов Кабула, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек. Ответственность за обстрел взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Помпео провел отдельные переговоры с представителями Кабула и «Талибана».

«Мне было бы очень интересно узнать ваши мысли о том, как мы можем повысить вероятность успешного исхода», — сказал госсекретарь во время встречи с представителями правительства Афганистана, отметив всеобщую заинтересованность в таком сценарии.

Он также встретился с правителем Катара, эмиром Тамимом бин Хамадом Аль-Тани и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.

На этой неделе в Пентагоне заявили о скором выводе около 2000 военнослужащих из Афганистана, ускорив сроки, установленные в февральском соглашении между Вашингтоном и «Талибаном», согласно условиям которого полный вывод войск США из Афганистана должен был завершиться в середине 2021 года.

Нынешние переговоры между «Талибаном» и Кабулом проходят впервые в истории страны. Они начались 12 сентября в Дохе, но почти сразу же прекратились из-за разногласий между сторонами по поводу обсуждаемых вопросов и даже толкования положений ислама.

Несколько источников сообщили AFP в пятницу, что обе стороны, похоже, сумели решить ряд разногласий. Талибы и власти Афганистана придерживаются диаметрально противоположных взглядов по двум вопросам, касающимся применения исламского права и влияние сделки между США и талибами на будущее соглашение о перемирии в Афганистане.