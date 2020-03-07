Помпео утверждает, что Китай не предоставил полных данных о коронавирусе

Борьба с распространением коронавируса нового типа в США была затруднена тем, что исчерпывающая информация о нем не была предоставлена американской стороне китайскими властями. С таким утверждением выступил в пятницу в эфире телеканала CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

«Информация, которую мы получили на начальном этапе, не была совершенной», — сказал он. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что из-за этого США «оказались в положении отстающего». «И это неправильно. Как сказали мне врачи-инфекционисты, это должно работать не так», — добавил госсекретарь. По его утверждению, США «поступают иначе» и руководствуются в аналогичных ситуациях принципами «прозрачности и открытости».

«Взаимодействие с Коммунистической партией Китая с целью получения данных, которые в конечном счете станут ключом к созданию вакцины и снижению опасности, вызвало невероятное разочарование», — сказал Помпео. Он полагает, что китайская сторона, в частности, некоторые данные «могла предоставить быстрее».

Госсекретарь также сказал, что США «оказали помощь китайскому правительству». «Это касается не только того, что делают Центры по контролю и профилактике заболеваний США и специалисты по здравоохранению, мы пытаемся сделать так, чтобы у них были все медикаменты, необходимые им, чтобы остановить распространение [вируса] по всему миру», — отметил Помпео.(ТАСС)