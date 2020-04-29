Помпео призвал к прекращению огня в Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал к прекращению огня в Сирии после произошедшего в Африне теракта. Об этом он написал в своём Twitter.

«Соединённые Штаты вновь призывают поддержать и реализовать повсеместное прекращение огня в Сирии после сегодняшнего подлого террористического акта, устроенного против невинных жертв в Африне», — заявил госсекретарь.

Как передаёт РИА Новости, Министерство обороны Турции ранее сообщило, что в центре Африна взорвалась заминированная автоцистерна с горючим, в результате чего погибли 40 человек, включая 11 детей.

 

| 2020-04-29T04:22:21+00:00 29 апреля 2020, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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