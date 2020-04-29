Помпео призвал к прекращению огня в Сирии

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал к прекращению огня в Сирии после произошедшего в Африне теракта. Об этом он написал в своём Twitter.

«Соединённые Штаты вновь призывают поддержать и реализовать повсеместное прекращение огня в Сирии после сегодняшнего подлого террористического акта, устроенного против невинных жертв в Африне», — заявил госсекретарь.

Как передаёт РИА Новости, Министерство обороны Турции ранее сообщило, что в центре Африна взорвалась заминированная автоцистерна с горючим, в результате чего погибли 40 человек, включая 11 детей.