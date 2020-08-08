Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

 

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения членам группировки «Талибан» за убийства американских военных, пишет The New York Times .

По данным газеты со ссылкой на источники, телефонный разговор между ними состоялся еще 13 июля. Это стало первым известным случаем, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к российской стороне из-за сообщений о «выплатах талибам», о

| 2020-08-08T10:14:01+04:00 8 августа 2020, 11:05|12345 (Пока оценок нет)
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