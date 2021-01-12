Помпео отменил поездку из-за передачи власти Байдену

Госдеп США отменил поездку оссекретаря Майка Помпео в Европу из-за передачи власти администрации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус, пишет CNBC.

Ортагус подчеркнула, что Госдеп сотрудничает с Байденом в вопросе передачи дел. По ее совам, ведомство намерено завершить этот процесс за восемь дней.

«В результате мы отменяем все запланированные поездки на этой неделе, включая поездку госсекретаря в Европу», — сказала Ортагус.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков. (Газета.Ру)

| 2021-01-12T23:35:07+04:00 13 января 2021, 01:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss