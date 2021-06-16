«Тот факт, что вы не можете встать в 6 или 8 футах (1,8 или 2,4 метра) от соперника и рассказать миру о том, что вы обсуждали, о том, что для вас важно, почему это для вас важно, является проявлением невероятной слабости», — сказал экс-руководитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нам не следует забывать, что за всем этим также следят председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] или аятолла, или Си Цзиньпин. Когда они почувствуют слабость, когда они смогут ее учуять, с системой сдерживания, от которой зависит успешное обеспечение безопасности Америки, будет покончено, — полагает Помпео. — Эти люди разнесут ее в щепки». «Если вы не готовы просто выйти на трибуну и ответить на вопросы прессы, которые могут быть сложными, могут быть каверзными, когда ваш соперник стоит рядом, то это невероятное проявление слабости», — добавил он. Помпео выразил уверенность в том, что Путин прибудет на саммит «во всеоружии».

Экс-госсекретарь заверил, что сам бы он не отказался от возможности принять участие в дебатах с российским лидером. «Нет, я готов», — сказал он, предложив интервьюеру — телеведущему Fox News Шону Хэннити — стать одним из модераторов этой дискуссии. «Приходи, Шон, ты будешь одним из модераторов. Они могут выбрать своего. Мы этим займемся», — сказал Помпео. Говоря о возможности участия в таких дебатах, он подчеркнул: «В любое время, в любом месте». Хэннити отметил, что был бы готов участвовать в такой дискуссии в качестве одного из модераторов.

Представители вашингтонской администрации на прошлой неделе заявили, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве. Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что лидеры дух стран расскажут об итогах саммита представителям СМИ своих стран. Совместную пресс-конференцию ни одна из стран не подтверждала, но и не исключала заранее.

Инициатива проведения саммита США и РФ в Женеве 16 июня исходила от Вашингтона. Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.