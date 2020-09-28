Помпео назвал Китай главной внешней угрозой для США

Китай является главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. С таким утверждением выступил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

«Самая большая внешняя угроза, которая стоит перед США в среднесрочной и долгосрочной перспективах, — это угроза со стороны режима в Китае сегодня, [это] Коммунистическая партия Китая под руководством [председателя КНР] Си Цзиньпина», — сказал он.

В начале сентября Помпео в эфире Fox News выражал мнение, что Китай представляет большую угрозу для США, чем Россия.

Помпео полагает, что Пекин стремится к наращиванию влияния на Ближнем Востоке, поскольку зависит от поставок энергоносителей из этого региона.

«Они глубоко заинтересованы в Ближнем Востоке», — отметил он, говоря о китайских властях. По словам Помпео, это обусловлено, в частности, тем, что из указанного региона в КНР «поступает большая часть энергоносителей». Как полагает госсекретарь США, китайская сторона «пытается наращивать влияние, наращивать силы» на Ближнем Востоке.

Помпео отметил, что Вашингтон противодействует Пекину на этом направлении. По словам госсекретаря, содействие США в нормализации отношений между Израилем и другими государствами на Ближнем Востоке «сокращает возможности Коммунистической партии Китая оказывать влияние на эти страны».

15 сентября Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации связей. Церемония подписания этих документов прошла в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве США. (ТАСС)