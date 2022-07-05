Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что будет баллотироваться на пост президента США от республиканцев на выборах 2024 года. Об этом он сообщил на пресс-конференции The Economist.

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться от республиканцев, даже если Дональд Трамп также будет баллотироваться, Помпео не исключил этого, заявив, что решение будет принято в начале 2023 года.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что он, возможно, в третий раз будет баллотироваться в президенты.

Официального старта кампании от Трампа ждут не ранее конца года, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс. Официального объявления о планах на 2024 год вновь не прозвучало.