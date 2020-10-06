Помпео дал оценку новому премьеру Японии

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Японии, назвал избранного в сентябре премьер-министром страны Ёсихидэ Сугу «сильной личностью» и выразил надежду на его вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений, сообщило агентство Киодо.

На встрече с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги Помпео отметил, что «отношения США и Японии являются краеугольным камнем для гарантий безопасности и мира в регионе». С ним почти дословно согласился глава японского МИД, подчеркнув, что «администрация премьер-министра Суги будет проводить неизменный курс на еще большее укрепление японо-американского союза, который является краеугольным камнем для мира и стабильности в регионе и в мировом сообществе».