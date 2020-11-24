Поможет ли стандарт качества пшеницы в условиях растущей цены на импорт?

В Азербайджане утвержден государственный стандарт AZS 888: 2020 «Пшеница. Технические условия». Он содержит строгие требования, которые будут контролировать качество сырья для обеспечения населения здоровой и качественной мукой и хлебопродуктами.

Ожидается, что новый стандарт обеспечит контроль над процессом поставки (хранения) качественной пшеницы, сообщает пресс-служба Министерства экономики. Интерес к этому новшеству не случаен, ведь основные показатели пшеницы, такие как содержание клейковины, белок и т.д., справедливо считаются ключевыми условиями, влияющими на качество муки. К этому надо добавить, что в рамках нового стандарта ужесточены требования к качеству и безопасности пищевой пшеницы 1, 2 и 3 классов, а также низкокачественного злака, относящегося к 4 и 5 классу.

Напомним, что пшеница 1, 2 и 3 класса используется в производстве хлеба. Что же касается пшеницы 4 сорта, по качественным своим показателям она не подходит для прямого производства муки и хлеба, а потому, как правило, слабую пшеницу используют для запекания с добавлением пшеницы более высокого качества. Пшеница 5 сорта по своим качественным показателям считается непригодной для употребления в пищу и, в основном, используется в животноводстве, птицеводстве и других отраслях промышленности.

Сообщается, что в обсуждении проекта стандарта приняли участие представители министерств сельского хозяйства, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, МЧС и Агентства пищевой безопасности. Государственный стандарт AZS 888:2020 “Пшеница. Технические условия” разработан на основе научных исследований, международных, в том числе европейских и региональных стандартов, информирует ведомство.

За истекшие годы у местных специалистов накопилось немало вопросов по поводу качества и свойств импортируемого злака. Как сказал по этому поводу корреспонденту # специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, качество ввозимой пшеницы вызывает сомнения. По словам агрария, содержание клейковины в продовольственном зерне не может быть меньше 23 – 25%, поскольку в ином случае оно таковым уже не считается. Зерно пшеницы используется на технические цели и на корм сельскохозяйственным животным и птице, но большую часть составляет продовольственная пшеница, и она имеет свои стандарты качества. Однако узнать доподлинно, какая пшеница импортируется в Азербайджан и действительно ли она отвечает стандартам качества, достаточно сложно, поскольку в стране отсутствует независимая лаборатория, отметил Магеррамов.

Возвращаясь к качеству, не только зерна, но и выпекаемого в стране хлеба, по мнению агрария, в производстве этого важнейшего продукта преимущественно используется фуражное зерно с невысокой массовой долей клейковины. Однако хлеб из муки такого качества не достигнет нужного объема при низком весе буханки, если не добавить в него вяжущие вещества. После этого тесто из муки низкого качества выпекается, а главное, увеличивается в объеме, но исходный продукт теряет в качестве. В целом же, на взгляд специалистов, именно этим вызваны странные свойства хлеба на местных прилавках, начинающего крошиться уже на второй день после выпекания.

Имеются также вопросы к сфере поставок, считает он, отмечая, что только из России ежегодно завозится до 1,6 млн тонн этого злака, тогда как местные аграрии информируют о производстве до 2 млн тонн. Упомянутые показатели превышают внутренние потребности, говорит эксперт. По его словам, в этом плане складывается настоящий парадокс, поскольку внутренняя потребность в продовольственной пшенице находится в пределах 1, 4 млн тонн в год. По данным профильных ведомств, годовой объем потребления пшеницы в Азербайджане с учетом нужд животноводства оценивается в пределах 3,3-3,6 млн тонн.

По мнению Магеррамова, в пищу используется главным образом импортируемая пшеница. Между тем цены на российскую пшеницу, составившей в текущем году 99,2% азербайджанского импорта, продолжают расти. Так, экспортная ее цена составляла в ноябре 253 доллара за тонну (условия поставки FOB, клейковина 12,5%), хотя в мае–июне была на уровне 200–203 доллара. По данным российских источников на мировом рынке цены на российскую пшеницу достигли максимума с 2015 года и сейчас выше предложений конкурентов примерно на 5 долларов за тонну. В условиях роста цены, качество импорта может понизиться, ожидают в местных экспертных кругах.