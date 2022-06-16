Это мой первый визит в Азербайджан. Я прогулялась по городу, хорошо провела время в вашем прекрасном городе.

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции сказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Она отметила, что ее визит также совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и США.

Донфрид напомнила, что накануне встречалась с Президентом Ильхамом Алиевым, добавила, что с главой Азербайджанского государства были проведены широкие обсуждения.

Помощник госсекретаря сказала, что Президент Азербайджана поделился мнением по Кавказу. Она подчеркнула, что позиция Президента Ильхама Алиева относительно Кавказа направлена на интеграцию и мир в регионе.

«Администрация Байдена привержена сотрудничеству со странами региона для интеграции и мира», — отметила Донфрид.

Мы высоко оцениваем сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики, добавила она.

Она отметила, что на сегодняшний день из-за российско-украинской войны Азербайджан играет более важную роль в энергобезопасности.

«Мне хотелось бы особо отметить роль Южного газового коридора в энергобезопасности Европы», — подчеркнула Карен Донфрид.

Она выразила глубокую признательность Азербайджану за поддержку, оказанную Афганистану: «Вывод войск НАТО и американских военнослужащих из Афганистана был трудным и болезненным. Азербайджанские военнослужащие остались там с нами, с американской армией до конца. Мы приветствуем это!».