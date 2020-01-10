Помощь Сирии со стороны ООН может быть приостановлена

Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии грозит замораживание, если члены Совета безопасности не смогут прийти к компромиссному решению до истечения действующего соглашения вечером в пятницу, 10 января. Переговоры об условиях продления полномочий миссии не прекращаются с 20 декабря 2019 года, когда на заседании Совбеза ООН Россия и Китай наложили вето на проект соответствующей резолюции.

Если резолюция о продлении трансграничной миссии не будет принята, «ООН и нашим гуманитарным партнерам станет намного тяжелее достичь миллионов сирийцев, которым необходим доступ к спасительной для их жизни помощи», предупредил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По оценкам ООН, помощь требуется примерно 3 млн человек. (DW)