Помощь Сирии со стороны ООН может быть приостановлена

Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии грозит замораживание, если члены Совета безопасности не смогут прийти к компромиссному решению до истечения действующего соглашения вечером в пятницу, 10 января. Переговоры об условиях продления полномочий миссии не прекращаются с 20 декабря 2019 года, когда на заседании Совбеза ООН Россия и Китай наложили вето на проект соответствующей резолюции.

Если резолюция о продлении трансграничной миссии не будет принята, «ООН и нашим гуманитарным партнерам станет намного тяжелее достичь миллионов сирийцев, которым необходим доступ к спасительной для их жизни помощи», предупредил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По оценкам ООН, помощь требуется примерно 3 млн человек. (DW)

| 2020-01-10T12:54:05+00:00 10 января 2020, 14:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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