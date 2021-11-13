Польские пограничники обвинили власти Беларуси в том, что они помогают нелегальным мигрантам с Ближнего Востока прорвать заграждения на границе двух стран, сообщает Эхо Москвы.

Ранее сообщалось, что польский солдат погиб на границе с Беларусью в результате несчастного случая. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании гибридной войны, в Москве поддерживают позицию Минска.

Меж тем ранее Александр Лукашенко объявил, что в случае новых санкций против своего режима готов перекрыть газопровод «Ямал-Европа». Президент России Владимир Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.

Пропускать нелегалов через свою территорию в Европу Лукашенко начал в отместку за введенные ранее против его режима санкции.