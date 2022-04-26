Польша ввела собственные санкции в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Беларуси, в частности, «Газпрома», «Новатэка», «Акрона», сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

«Польский санкционный список является уточнением санкционного списка Евросоюза. Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны. Первый санкционный список, который сегодня был опубликован, имеет 50 позиций», — сказал Каминьский, уточнив, что в нем 35 фирм и 15 физлиц.

«В списке такие предприятия, как «Газпром», на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как «Акрон» и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как «Новатэк», «Фосагро», также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма «Beloil», — сказал министр.

Также в санкционном списке известные фирмы, которые, по словам Каминьского «иногда не связывают с российскими владельцами. «В частности фирма Go Sport, у которой есть магазины в нашей стране, а также фирма Касперский, которая продает программное обеспечение в Польше», — сказал министр.

Он пояснил, что в отношении фирм и физлиц, попавших в санкционный список, будут применять несколько типов санкций. «Прежде всего, это заморозка финансовых активов и имущества этих фирм, исключение из возможности участия в тендерах, а в случае с олигархами — запрет въезда на территорию нашей страны», — рассказал министр.

Он предупредил, что данный список будет расширяться. «Это первый санкицонный список, охватывающий важнейших игроков, ведущих бизнес на территории нашей страны. Продолжается работа, касающаяся выявления российских фирм в Польше, так как часто они скрываются за фирмами, зарегистрированными в офшорах, а фактическими владельцами являются российские олигархи», — сказал Каминьский.