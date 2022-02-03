Президент Польши Анджей Дуда внес на рассмотрение парламента страны законопроект о ликвидации дисциплинарной палаты для судей, появление которой вызвало резкую критику со стороны Евросоюза из-за нарушения Варшавой принципов верховенства права, передает Reuters. По словам польского лидера, спорная палата будет отменена, а ее представители либо уйдут в отставку, либо перейдут в другие палаты Верховного суда.

«Этот законопроект… должен предоставить польскому правительству инструмент для прекращения конфликта с Европейской комиссией и разблокирования средств для национального восстановления и устойчивости», — объявил Дуда.

Как отметил президент Польши, в случае принятия законопроекта дисциплинарные дела перейдут на рассмотрение новой коллегии, в которую войдут 11 судей Верховного суда. При этом ее состав будет определятся путем жеребьевки.

По информации Reuters, в польской группе, представляющей судей государства, уже заявили, что новый законопроект властей вряд ли снимет вопросы Брюсселя к Польше, а лишь усугубит проблемы в судебной системе. (gazeta.ru)