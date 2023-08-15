В Польше прошел крупнейший за последние 30 лет военный парад, приуроченный ко Дню польской армии. В центре Варшавы и на мостах через Вислу перекрыто движение из-за движения военных.

В параде приняли участие две тысячи солдат, около 200 единиц наземной военной техники, почти сто самолётов и вертолётов. На мероприятии были представлены новейшие образцы техники, стоящей на вооружении польской армии. Это машины производства Польши, Южной Кореи и США, в том числе недавно полученные танки Abrams и истребители F-16.

CNN пишет, что на параде были танки M1A1 Abrams американского производства, южнокорейские танки K2 и самоходные гаубицы K9, ракетные установки HIMARS, самоходные гаубицы Krab, а также Patriot американского производства и комплексы ракетных батарей, входящие в состав польской системы ПВО «WISŁA».

Цель парада — демонстрация силы на фоне обострения ситуации на границе с Беларусью.