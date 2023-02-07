Польша решила построить «электронный забор» на границе с Калининградской областью в дополнение к стене из трех рядов колючей проволоки, сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальска изданию Forsal. Власти страны опасаются, что Россия и Беларусь попытаются создать здесь миграционный кризис в стремлении дестабилизировать Европу.

Электронный барьер будет пролегать вдоль около 200 км сухопутной границы и включать в себя систему камер и детекторов. Строительные работы начнутся в марте. Проект оценили в 373 млн злотых (79 млн евро).

Пограничники смогут осуществлять контроль круглосуточно, вне зависимости от погодных условий, без необходимости находиться на линии границы. «Детекторные системы будут посылать оповещения. Их алгоритмы настроят таким образом, чтобы датчики реагировали на реальные попытки пересечения границы людьми, а не животными», — рассказала Михальска.

В ноябре Польша начала строить стену из колючей проволоки на границе с Россией. Сооружение будет иметь высоту 2,5 метра и ширину 3 метра. Глава Минобороны Мариуш Блащак пояснил, что в правительстве опасаются нового наплыва мигрантов. «Аэропорт Калининграда теперь принимает рейсы с Ближнего Востока и из Африки. Я решил принять меры, чтобы усилить защиту польской границы», — сказал министр.

В сентябре Росавиация действительно расширила географию полетов из Калининграда, чтобы привлечь новых авиаперевозчиков из стран Ближнего Востока и Азии. В Польше расценили это как подготовку для переброски мигрантов, которых Кремль затем сможет использовать в своей «гибридной войне», как ранее это делали власти Беларуси. (moscowtimes.ru)

