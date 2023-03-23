Заграждение высотой 2,5 метра и шириной 3 метра польская армия строит с начала ноября 2022 года. Как указали в Варшаве, это решение было принято в связи с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов с Ближнего Востока и из Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления. В прошлом году польские пограничники зафиксировали 11 случаев нелегального пересечения границы с РФ, в этом году — только один.

В первой половине апреля на этом участке границы начнется создание электронного заграждения с системами слежения. Эти работы планируется завершить в сентябре. Заграждение охватит 200 км границы и будет представлять собой систему датчиков и камер, которые позволят вести круглосуточный мониторинг ситуации. Стоимость проекта оценивается в $82 млн.

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша в январе прошлого года начала строительство на этом участке нового заграждения общей протяженностью 186 км. Оно достигает высоты 5,5 м и оснащается современными средствами наблюдения, включая камеры и датчики движения.

Общая протяженность границы Польши с Беларусью составляет 418 км, с Россией сухопутная граница составляет 210 км.